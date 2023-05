Spalletti | «Ho chiesto un anno sabbatico a De Laurentiis Sono felice che lo abbia detto ieri» 

(Di lunedì 29 maggio 2023) Premiato a Coverciano come allenatore dell’, Lucianoha confermato l’addio al Napoli dopo le parole del presidente De, a Che tempo che fa.ha dichiarato: «A volte ci si separa per troppo amore. Napoli merita il meglio e al momento nonpronto per questo. Hoa Deche ho bisogno di unche lo. E’ la realtà». L'articolo ilNapolista.

Jurgen Klopp non segue l'esempio di Luciano: "Niente anno sabbatico". La stagione del suo Liverpool è stata inferiore alle attese e i ... Se me lo avesteundici partite fa, onestamente ...Il presidente, sereno, fiero del suo Napoli e per niente infastidito, ha spiegato chehadi potersi fermare un anno. 'L'ho accontentato, sono un generoso' . Proprio così, perché il ...Così Paolo presenta il progetto: "Tanti amici hannodi potermi ascoltare in concerto, ... le eleganti Scuderie di Villaa San Donnino di Liguria. Tre serate all'insegna del jazz ...

Calcio, De Laurentiis: Spalletti ha chiesto un anno sabbatico RaiNews

Il futuro di Luciano Spalletti è stato annunciato nelle scorse ore dal presidente ... Sono felice de Laurentiis abbia detto questa cosa, era giusto così. Ho chiesto io di stare fermo e starò fermo un ...Il Napoli continua la ricerca per la prossima stagione e per il futuro: il nome in pole è quello di Unai Emery dell'Aston Villa ...