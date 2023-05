Spalletti dice basta e lascia il Napoli Il motivo dell' addio dopo lo scudetto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lucianoal. «A volte per amore si...Alla mia età posso decidere di fare qualsiasi cosa. Quando si ha davanti una città come, che meritae cose, bisogna domandarsi se siamo in grado di metterle a disposizione oppure no.non merita le cose normali, merita molto di più». Ospite del premio MCL «Inside the Sport» organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, con il patrocinio e supporto USSI, al Museo del calcio di Coverciano, l'allenatore toscano conferma quanto annunciato ieri da De Laurentiis:averlo condotto allointerrompendo un'attesa lunga 33 anni, il tecnico di Certaldo lascerà il. «Ho detto ai miei figli che a ...