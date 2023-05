Spalletti conferma l' addio | ' Per troppo amore ci si lascia Starò fermo un anno'

(Di lunedì 29 maggio 2023) Al Premio Nazionale 'MCL - Inside the sport' c'è anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli premiato come ds dell'. Dentro al museo di Coverciano, sede della cerimonia, Giuntoli è seduto ...

'A volte per amore si lascia - dice- . Per troppo amore ci si lascia. Mi sono chiesto se sarei riuscito a ridare a Napoli quel che merita, restituire la grandezza che ti dà. E mi sono ...Luciano Spalletti torna a parlare. Lo fa all'indomani dell'annuncio di De Laurentiis sull'addio al Napoli. L'allenatore ha deciso di fermarsi per un anno e spiega anche i motivi alla base della sua decisione.

Luciano Spalletti ha confermato che starà fermo un anno e che non allenerà una squadra nella prossima stagione. Il tecnico all’evento “Inside the Sport 2023” tenuto a Coverciano ha dichiarato che: “A ...Queste le parole di Luciano Spalletti da Coverciano a margine dell'evento "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione": "A volte per amore si ...