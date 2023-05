Lucianotorna a parlare. Lo fa all'indomani dell'annuncio di De Laurentiis sull'addio al Napoli . L'allenatoredi fermarsi per un anno e spiega anche i motivi alla base della sua decisione ...Commenta per primo Ladell'addio dial Napoli è arrivata direttamente dal presidente De Laurentiis . Così, a una giornata dalla fine di questa Serie A, è già caccia al nome che si siederà il prossimo ...Ladell'addio dial Napoli è arrivata direttamente dal presidente De Laurentiis: ed è già caccia al nome che si siederà il prossimo anno sulla panchina dei campioni d'Italia. In pole ...

Spalletti conferma l'addio al Napoli: 'Sono stanco, mi fermo un anno. Non allenerò nessun club' Calciomercato.com

Luciano Spalletti a margine dell'evento "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione" in svolgimento a Coverciano, ha ufficializzato il suo addio al Napoli facendo così seguito ...Luciano Spalletti ha confermato che starà fermo un anno e che non allenerà una squadra nella prossima stagione. Il tecnico all’evento “Inside the Sport 2023” tenuto a Coverciano ha dichiarato che: “A ...