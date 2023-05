Spalletti | A volte per troppo amore ci si lascia Non allenerò il Napoli o altre squadre | starò fermo un anno

(Di lunedì 29 maggio 2023) Luciano, allenatore del, ha rito alcune dichiarazioni a margine dell'evento svolto a Coverciano "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione": "Aperci si. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita. Ho bisogno di riposarmi. Mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po'.merita molto di più che delle semplici cose normali. I miei figli mi dissero che anon si poteva andare, anche perchè i napoletani avevano visto il giocatore più forte del mondo e allenatori fortissimi, specie negli ultimi anni. Sarri è un maestro, Ancelotti uno dei numeri uno, Benitez è un mister di livello internazionale, Gattuso è un ...

