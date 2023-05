Spagna | tracollo della sinistra La destra vince a Madrid e strappa ai socialisti Siviglia e Valencia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 29 maggio 2023) A sei mesi dalle elezioni nazionali inlaarretra e non con. Alle amministrative infatti si registra la sconfitta deidel premier spagnolo Pedro Sanchez e dei suoi alleati di. In alcune delle principali città spagnole – sottolinea l’Ansa- “laottiene alcune vittorie di alto peso specifico. Oltre che nel tradizionale feudo conservatore di, il Partito Popolare (Pp) e Vox hanno ottenuto la maggioranza a. Due grandi comuni controllati nell’ultima legislatura da formazioni progressiste”. Un dato è particolarmente significativo: per la prima volta i popolari conquistano tutti capoluoghi di provincia dell’Andalusia, una delle regioni più popolose di ...