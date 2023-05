Spagna | la destra stravince nelle elezioni locali

(Di lunedì 29 maggio 2023) Leamministrative insi sono rivelate per i socialisti del premier spagnolo Pedro Sanchez e i loro alleati di sinistra una dura battuta d'arresto, a sei mesi dallenazionali. Nel voto amministrativo in alcune delle principali città spagnole, laottiene alcune vittorie di alto peso specifico: oltre che nel tradizionale feudo conservatore di Madrid, il Partito Popolare (Pp) e Vox hanno ottenuto la maggioranza a Valencia e Siviglia, due grandi comuni controllati nell'ultima legislatura da formazioni progressiste. A Barcellona, invece, la sindaca di sinistra uscente Ada Colau viene sconfitta da Xavier Trias, già primo cittadino della città tra il 2011 e il 2015 e candidato degli indipendentisti di Junts per Catalunya. Nel frattempo, lo scrutinio provvisorio avviato nella tarda serata di ...

Lastravince le elezioni amministrative inLaha vinto nelle elezioni amministrative instrappando alla sinistra almeno tre regioni, mentre i socialisti del premier Pedro Sanchez segnano una battuta d'arresto a sei mesi ...: batosta elettorale per la sinistra Appena ieri pesante batosta elettorale in. ... Ci sono molti motivi per questa tendenza elettorale, per questo spirare ovunque vento di. Il ..."Siamo di fronte a un'innegabile ondata diinguidata da PP e Vox", ha concordato Miguel Angel Revilla, che anche lui ha perso la carica di capo del governo regionale della Cantabria. È ...

La destra stravince nelle elezioni locali in Spagna Agenzia ANSA

Erdogan rimane alla presidenza per altri 5 anni, la destra e Vox impauriscono i socialisti di Sanchez e alleati di sinistra. In Italia si vota fino alle 15 ...Il partito di governo ha perso 6 delle 9 regioni in cui era al potere e 15 dei 22 capoluoghi di provincia. Il leader del Pp Nunez Feijoo: "Il Paese muove i primi passi verso una nuova era politica" ...