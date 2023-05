Spagna | la destra stravince le regionali | il premier Sanchez si dimette Cosa succede ora

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag – Toh, la sinistra tracolla anche in. Il voto amministrativo si è rivelato una doccia freddissima per il Psoe, il Partito socialista delPedro, sconfitto in tutte le località più rilevanti: a Valencia, Madrid, Siviglia e in Extremandura. Si è in pratica confermato, conservando la maggioranza, soltanto nella Castilla-La Mancha. Un’ecatombe per la sinistra, peraltro inaspettata, perché i sondaggi davano risultati molto ravvicinati tra i due blocchi. Sta di fatto che dopo il sonoro schiaffone rimediato alle elezioni, ilsi è dimesso., Pedrosi: elezioni anticipate a luglioha così deciso di non proseguire il proprio mandato fino ...