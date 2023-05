Spagna | il premier Sanchez scioglie il parlamento e convoca elezioni anticipate

... che hanno visto trionfare il Partito popolare Sullo stesso argomento: Il voto insposta il paese a destra Ilspagnolo Pedro Sanchez ha sciolto il Parlamento e ha convocato le elezioni ...Ilspagnolo Pedro Sanchez è intervenuto questa mattina alle 11 alla Moncloa e ha annunciato le sue dimissioni. Nello stessa occasione ha sciolto il parlamento e ha convocato le elezioni ...Dura battuta d'arresto per i socialisti delspagnolo Pedro Sanchez e i loro alleati di sinistra a sei mesi dalle elezioni nazionali. Nel voto amministrativo in alcune delle principali città spagnole, la destra ottiene alcune vittorie di ...

Batosta per i socialisti del premier Sanchez in Spagna, ai popolari le elezioni locali EuropaToday

In Spagna il premier Pedro Sànchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 23 luglio. E’ l’effetto dei risultati elettorali delle amministrative che hanno visto trionfare il Partito pop ...Caos in Spagna. Il premier Pedro Sanchez, dopo la sconfitta alle elezioni regionali e comunali, ha deciso di non voler proseguire il mandato fino al termine della legislatura e ha convocato le elezion ...