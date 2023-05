Spagna | dopo il tracollo elettorale Sanchez gioca d' anticipo | al voto il 23 luglio

(Di lunedì 29 maggio 2023) La "valanga conservatrice" alle amministrative di domenica 28 maggio - con dodici comunità autonome su diciasette e diverse grandi città in gioco - ha provocato un terremoto nella politica spagnola, ...

che i voti finali sono stati contati e controllati, sono stati prodotti i premi stessi e i ......politiche debbano venire adottate" anche in vista del semestre di presidenza europeo della. ... Una loro eventuale alleanza alle politiche, per la qualel'anticipo del voto la legge ......elezioni amministrative del 28 maggio hanno causato un vero e proprio terremoto politico in. ... Dall'altra, tentare di (ri)mobilitare l'elettorato progressistail successo della destra. Si ...

Perché Sánchez si è dimesso, dopo le elezioni in Spagna, e che cosa può succedere ora Corriere della Sera

La sconfitta alle amministrative è stata pesante per i socialisti. E il premier Pedro Sánchez ne ha tratto le conseguenze a tempo di record. Questa mattina presto ha… Leggi ...Batosta elettorale per il centrosinistra di Pedro Sanchez alle elezioni amministrative appena celebrate in Spagna. E Madrid celebrerà elezioni ...