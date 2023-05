Spagna | batosta socialista nel voto locale Sanchez annuncia | elezioni anticipate a luglio

(Di lunedì 29 maggio 2023) All'indomani delleamministrative che hanno visto la sconfitta del Psoe, il premier spagnolo Pedro Sánchez hato, che si terranno il prossimo 23. In una dichiarazione rilasciata da La Moncloa,ha dichiarato: "È necessario che il popolo spagnolo chiarisca le politiche che devono essere attuate e le forze che devono attuarle. La cosa migliore è che gli spagnoli prendano la parola per definire il percorso politico del paese". Il partitospagnolo del premier Pedro(Psoe) ha perso 400.000 voti allemunicipali e regionali che si sono svolte domenica ine ritenute un importante test per l'operato del governo centrale di Madrid. A strappare ...

