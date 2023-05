Spagna | batosta socialista nel voto locale Sanchez annuncia | elezioni anticipate a luglio

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 29 maggio 2023) La "valanga conservatrice" alle amministrative di domenica 28 maggio - con dodici comunità autonome su diciassette e diverse grandi città in gioco - ha provocato un terremoto nella politica spagnola, alzando un vento di fine ciclo che ha investito in pieno i socialisti di Pedro. Di qui che il premier abbiato di voler "ridare la parola all'elettorato" già il 23, per "chiarire quali politiche debbano venire adottate" anche in vista del semestre di presidenza europeo della. Tradotto,ritiene di avere migliori chance di vittoria fra due mesi che non fra sei, alla naturale scadenza del mandato - e malgrado la pesante sconfitta, non è privo di frecce al suo arco. LA SITUAZIONE A SINISTRAStando ai sondaggi, il PartitoOperaio Spagnolo (Psoe) ...