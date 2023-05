Spagna | Abascal Vox tende la mano al Ppe | «Costruire una grande alternativa alla sinistra»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lasi avvia verso il voto del prossimo 23 luglio in assetto bipolare. Questo è almeno quel che emerge dalle prime dichiarazioni rilasciate dai leader dopo le dimissioni del premier socialista Pedro Sanchez, uscito pesantemente sconfitto nel turno amministrativo di ieri. L’ufficialità l’avremo solo nei prossimi giorni, dal momento che la legge elettorale iberica dà ai partiti 10 giorni di tempo per formare una coalizione. E quella che ha in mente il centrodestra sembra ricalcare molto il modello italiano, anzi meloniano, basato sull’alleanza tra conservatori e popolari. Ascoltare, per conferma, le parole pronunciate da Santiago, leader di Vox, il partito della destra spagnola che ha ufficialmente annunciato la volontà di «re la» ai Popolari per «una ...