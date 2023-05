(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI - Una donna italiana di 45 anni hato la scorsa notte il compagno, un cittadino romeno di 35, in un'abitazione di Ventimiglia, nel ponente ligure. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato sorpreso con un'altra donna. A quel punto, la 45enne lo ha colpito con un coltello da cucina all'addome, poi ha chiamato il 112. Stabilizzato dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale a Sanremo, dovrà essere operato. La donna è stata arrestata e accusata di tentato omicidio.

AGI - Una donna italiana di 45 anni ha accoltellato la scorsa notte il compagno , un cittadino romeno di 35, in un'abitazione di Ventimiglia, nel ponente ligure. Secondo una prima ricostruzione dei ...che non si faccia riferimento a importanti fattori demografici, quali le tendenze alla ... Né si accenna a un confronto con gli andamenti dei paesinell'Ue. Non si considera, altresì, ...Dal punto di vista finanziario, quest'anno potrebbe essere irregolare, il che nonvista l'...ma necessario processo di rinnovamento porterà al fatto che molto nel rapporto con l'ex...

Sorprende il partner con l'amante e lo accoltella AGI - Agenzia Italia

AGI - Una donna italiana di 45 anni ha accoltellato la scorsa notte il compagno, un cittadino romeno di 35, in un'abitazione di Ventimiglia, nel ponente ligure. Secondo una prima ricostruzione dei car ...AGI - È stata un'ecatombe il voto di domenica, in Spagna, per il Psoe, il Partito socialista del premier Pedro Sanchez, che ha perso praticamente tutti i posti che contano nelle elezioni amministrativ ...