Sono tornati nel momento decisivo | Inzaghi | adesso Guardiola trema

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nell'annata in cui nessuno, a parte il Napoli, ha potuto contare su un grande attaccante, l'Inter ne aveva due: Lautaro e Lukaku. Loro che aprono la sfida all'Atalanta con un duetto contiano dopo appena trenta secondi. Loro che, prima di, non cimai stati. Non insieme, con uno che potenzia l'altro. Lautaro sta chiudendo la miglior stagione della sua carriera perché è riuscito nell'impresa di non infortunarsi mai. È stato letteralmente usurato. Quella con la Dea è la sua 55esima presenza stagionale su altrettante gare, non ne ha saltata nemmeno una. Eppure ha reso oltre le abitudini in termini di gol (28) e, soprattutto, di continuità di prestazioni. Anche quando non ha segnato, è sempre stato utile alla squadra, dentro la parte e la gara, mai preoccupato di sé e del proprio nome sul tabellino. È l'unico ad essersi avvicinato ad Osimhen ...