Sollevamento pesi | la Russia è fuori dalle Olimpiadi di Parigi 2024 | decisiva l’assenza al Grand Prix di Cuba

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lanon sarà presente alle competizioni didelle prossimedi. A renderlo noto è stata la Federazione Internazionale, la quale ha comunicato di non aver ricevuto da parte del Paese interessato i documenti necessari per procedere alla partecipazione delde L’Avana come “atleta singolo neutrale” così come da procedura raccomandata dal CIO. La mancata partecipazione all’evento valido come qualificazione olimpica in programma dall’8 al 19 giugno taglia di fattodalla corsa i russi, esclusi d’ufficio per il mancato raggiungimento del numero minimo di cinque gare a cui è necessario prendere parte per puntare alla rassegna a cinque cerchi. Stando a quanto riportato della FIPE, ...

Prosegue la lunga marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024 anche per la truppa azzurra di. Dopo gli Europei di Yerevan, in Armenia, è tempo dall'8 al 18 giugno della prima tappa stagionale del circuito Grand Prix in programma a L'Avana, Cuba. Si tratta di un evento ...

La Russia non sarà presente alle competizioni di sollevamento pesi delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. A renderlo noto è stata la Federazione Internazionale, la quale ha comunicato di non aver ri ...