Soffia un vento di destra Schlein si piega | Meloni spazza via il Pd

Leggi su iltempo

(Di lunedì 29 maggio 2023) La leader del Partito democratico Ellyammette la sconfitta dopo l'esito del voto ai ballottaggi delle Amministrative. “È una sconfitta netta. Sono Amministrative che dimostrano che ildelle destre è ancora forte. Grazie a tutti i candidati che si sono spesi in queste ore", affermaal Nazareno. "Sapevamo che sarebbe stato difficile. Non si cambia in due mesi. Il cambiamento non passa mai da singole persone, ci vorrà un tempo più lungo", aggiunge la segretaria del Pd. "È andata male nei capoluoghi e meglio nei comuni medi, ma dico subito che il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è per noi una consolazione”, prosegue. “Da soli non si vince, c'è da ricostruire un campo alternativo a unache è divisa su tanti temi, ma quantomeno si presenta unita quando si va al voto nei ...