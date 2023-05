Sky | Kamada non sarà un calciatore del Napoli Pronto a firmare col Milan

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis ha confermato questa sera a Che Tempo Che fa che il suo club stava pensando di comprare anche dei calciatori giapponesi e in questo mese era stato accostato alDaichi, ma questa sera Sky ha lanciato una nuova indiscrezione di mercato Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport,nonundel, perché ècon il«Ilha in pugno Daichi, centrocampista offensivo dell’Eintracht Francoforte. Come anticipato dal giornalista tedesco di SPORT 1 Patrick Berger, i rossoneri hanno sciolto le riserve e deciso di affondare per il ...

Nella filosofia del club non c'è mai stata l'idea di spendere più di 80 milioni per un calciatore, ma nel calcio le filosofie cambiano!è in scadenza. Anche il Milan lo cerca in maniera ...Non solo Daichi, giapponese in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte. Il Milan, ... Nel frattempo, riferisce 'Sport', il club rossonero ha avviato i contatti con i londinesi per ...Gianluca Di Marzio fa sapere molto di più aSport . Nello specifico, il giornalista di mercato ha riferito che Daichi, consapevole dell'interessamento dei rossoneri, ha già fatto la sua ...

Sky - Niente Napoli, Kamada va in un altro club di Serie A CalcioNapoli24

According to reports in Germany, Daichi Kamada has agreed a free transfer to Milan now that they have qualified for the Champions League.Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso noto il calendario del massimo campionato italiano, con assegnazione tv, della 37^ giornata..