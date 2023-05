(Di lunedì 29 maggio 2023) A San(Argentina) è andata in scena una tappa deling, evento riservato alla specialità park che metteva in palio punti per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si trattava del secondo torneo rilevante in ottica cinque cerchi dopo i Mondiali disputati quasi quattro mesi fa negli Emirati Arabi Uniti. Due italiani sono stati eliminati aidi finale: Alessandro26mo (59.00 punti, servivano 72.72 per passare il turno) e Alessandro30mo (46.00). Gli altri azzurri impegnati in terra sudamericana sono usciti nel turno di qualificazione: Ivan Federico 33mo (63.13, aveva bisogno di 66.73 per la top-27), Lucrezia Zarattini 51ma (33.48). A vincere sul fronte maschile è stato il brasiliano Luigi ...

Skateboard, Sorgente e Mazzara out ai quarti nel World Tour di San Juan. Vincono Cini e Brown OA Sport

