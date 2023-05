Siviglia | Suso | «Meritiamo l’Europa League per quello che abbiamo passato»

(Di lunedì 29 maggio 2023), giocatore del, ha parlato a margine dell’UEFA Media Day in vista della finale di Europacontro la Roma, giocatore del, ha parlato a margine dell’UEFA Media Day in vista della finale di Europacontro la Roma. PAROLE – «perche. Fino a quattro mesi fa nessuno si sarebbe aspettato di giocare una finale, è stato un momento molto delicato e difficile. Adesso però è cambiato tutto, stiamo bene, la squadra è in forma e il mister ha lavorato bene. Dobbiamo restare calmi e fidarci delle nostre capacità, ricordando contro chigiocato e vinto. È ora di divertirsi».

, centrocampista del, ha parlato in occasione del Uefa Media Day organizzato nel Centro Sportivo dela pochi giorni dalla f inale di Europa League contro la Roma : "Fino a ...Rodrygo scatenato Nella ripresa occasioni per Rafa Mir e Rakitic, e al 62' i primi cambi:e Joan Jordan dentro per Bryan Gil e Rakitic.al trotto e punito da un contropiede magistrale ...Il, all'83', è rimasto anche in 10 per l'espulsione di Acuna . La formazione titolare ... Nel secondo tempo, invece, c'è stato spazio pere il rientrante Oliver Torres . Leggi i commenti ...

-2 Siviglia-Roma - La carica di Suso, Ocampos e Mendilibar: "Ci meritiamo l'Europa League" TUTTO mercato WEB

Due stagioni alla Roma. Alti, pochi. Soprattutto bassi. Le presenze alla fine sono state 62, condite da 19 reti. Un amore mai sbocciato del tutto e un addio verso la Premier League, verso la ...Suso, attaccante del Siviglia, ha parlato a Sky Sport in occasione del UEFA Media Day in vista della finale di Europa League Suso, attaccante del Siviglia, ha parlato a Sky Sport in occasione del UEFA ...