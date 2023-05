Sindaca vuole registrare all’anagrafe figli di coppie omogenitoriali | è polemica

(Di lunedì 29 maggio 2023) In contrasto con le disposizioni del ministero dell’Interno, che attraverso una circolare inviata alle Prefetture ha iniziato lo scorso marzo a vietare la registrazionedi bambini nati da genitori dello stesso sesso, ladi Sarmato Claudia Ferrari – comune di 2.800 abitanti nel Piacentino – ha annunciato di voler rilasciare l’atto al bimbo di due mamme che nascerà tra pochi mesi in paese. Lo ha annunciato lei stessa al quotidiano locale Libertà a margine del Gay Pride al quale ha preso parte. Contro la sua decisione si è scagliata la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Gloria Zanardi, che ha parlato di “comportamento contrario alle previsioni normative (nonché giurisprudenziali) sulla registrazionedi minori qualedi”. ...

Ma lanon molla: 'Di fronte a un bambino che tra poco entrerà a fare parte della nostra comunità, anche come responsabile del rispetto dei diritti dei cittadini, sento come dovere fare ciò ...Ma lanon molla: "di fronte a un bambino che tra poco entrerà a fare parte della nostra comunità, anche come responsabile del rispetto dei diritti dei cittadini, sento come dovere fare ciò ...Laha anche indossato la fascia tricolore durante alla manifestazione. Imitata dal collega di Calendasco Filippo Zangrandi. Gli interessati replicano così alle critiche: "Siamo sindaci e ...

In contrasto con le disposizioni del ministero dell'Interno, che attraverso una circolare inviata alle Prefetture ha iniziato lo scorso marzo a vietare la registrazione all'anagrafe di bambini nati da ...