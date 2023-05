Sicilia | si vota in 128 comuni | nel Messinese sfide a Taormina e S Agata Affluenza in netto calo

: siin 128 comuni, nel Messinese sfide a Taormina e S. Agata. Affluenza in netto calo - DIRETTAIn Sardegna, dove sial primo turno per 171 comuni, l'affluenza alle ore 15 (114 sezioni su ...del centrodestra Enrico Tarantino è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione) ...... Forza Italia, Fratelli d'Italia " Giorgia Meloni, Grande Catania, Noi con laPopolari e ... I Comuni della provincia dove si(tra parentesi l'affluenza) Col sistema proporzionale: Aci Sant'...

Elezioni comunali in Sicilia: voto e affluenza La Repubblica

16.30 Anche a Contessa Entellina, in provincia di Palermo, è stato eletto sindaco l’uscente Leonardo Spera (Pd), che era l’unico candidato in lizza. La legge prevede che per essere valida la votazione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...