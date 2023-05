Si tuffa e non riemerge | bimbo di 3 anni muore nella piscina di un centro sportivo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tragedia ieri sera, poco prima delle 20, in unapresso unin viale della Primavera, in zona Centocelle, a Roma : un bambino di 3è stato trovato cadavere in una vasca . ...

Tragedia ieri sera, poco prima delle 20, in una piscina presso un centro sportivo in viale della Primavera, in zona Centocelle, a Roma : un bambino di 3 anni è stato trovato cadavere in una vasca . ...Stando a quanto ricostruito, il giovane avrebbe fatto il bagno insieme ad alcuni amici, ma una volta entrato nello specchio d'acquasarebbe più riemerso. I primi a soccorrerlo sono stati proprio ...Bimbo di un anno si toglie il salvagente e siin piscina: la tragedia sfiorata sotto gli occhi del papà VIDEO Escluso dal gruppo 'Quello che è successo a Francescosi deve ripetere. Nessuno ...

Si tuffa e non riemerge, bimbo di 3 anni muore nella piscina di una centro sportivo Gazzetta del Sud

L’allarme Dopo le prime segnalazioni di sabato anche ieri c’era chi si buttava nel lago. Gli agenti hanno rimproverato il gruppo di giovani, poi li hanno invitati ad andare via Giusto sabato era risuo ..." Cera una volta il Malaga ", è proprio il caso di dirlo. Questa però non è una favola con il classico lieto fine. Il club spagnolo nelle scorse settimane è retrocesso nella terza divisione spagnola d ...