Sfilata di vip per il musical contro il bullismo (FOTO)

(Di lunedì 29 maggio 2023) Usare il teatro, l’arte, lo spettacolo per combattere la piaga deltra le nuove generazioni. E’ questo che fa, tra le moltre altre cose il Centro Nazionaleil– Bulli Stop, che sabato 27 maggio ha portato sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, Bullo Pan, uninterpretato e interamente realizzato dalle energie, dalla creatività e dal talento di oltre 200 ragazzi. Giovani che sono saliti sul palco a cantare, recitare e ballare, ma anche giovani che hanno creato scene e costumi e che si sono occupati dell’imponente macchina che gira dietro un. A presentare la serata, aperta dalla Fanfara dei Carabinieri di Roma è stato Enrico Papi che ha raccontato di essersi sentito vittima diin età ormai già adulta. In scena, insieme a ...

Alta moda e parata die politici alladi Alberta Ferretti "Resort 2024" ieri sera davanti alla Rocca di Castel Sismondo. Omaggio a Federico Fellini e il messaggio a favore degli alluvionati affidato a una ...A Castel Sismondo una location da mille e una notte per ladi Alberta Ferretti Iin piazza Lo show inizia non appena il sole tramonta, alle spalle del Castel Sismondo. La serata è ...Una notte densa, con al centro l' asta charity e la microCR Runway in 17 look di abiti d'... Non solo amfAR gala 2023: ipiù glamour ai party di Cannes Nel corso degli anni, l'amfAR gala di ...

Così Louis Vuitton incanta l'Italia (e i vip) con la sfilata a Isola Bella AMICA - La rivista moda donna

Giulia Salemi è volata a Cannes per l'ambito festival del cinema e ha illuminato il red carpet, ma un dettaglio non è sfuggito ai fan.Scopri tutte le star unite contro il bullismo sfogliando la fotogallery con gli scatti di Angelo Costanzo. Ospiti Bullo Pan: Arisa Foto di Angelo Costanzo. Ospiti Bullo Pan:Maria Grazia Cucinotta Foto ...