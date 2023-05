Sesto San Giovanni Milano | neonata abbandonata in parcheggio ospedale - Il sindaco alla madre | Fatti avanti | ti aiuteremo

Leggi Anche Milano, neonato lasciato nella 'Culla per la vita' della Mangiagalli - Il biglietto: 'Ciao, mi chiamo Enea' 'Faremo il possibile - ha promesso il primo cittadino - per assicurare un futuro ...Una neonata è stata lasciata dalla madre lo scorso 24 maggio fuori dal pronto soccorso dell'ospedale diGiovanni (Milano). La bambina 'è stata subito presa in carico dai medici ed infermieri' i quali 'le hanno prestato le prime cure necessarie dopo le ore trascorse fuori dalla struttura in ...E' stata chiamata Amelia la neonata abbandonata in una scatola di cartone , lo scorso 24 maggio, all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale diGiovanni , in provincia di Milano. Si tratta del terzo caso nel giro di appena due mesi dopo quello del piccolo Enea affidato il giorno di Pasqua alla 'culla per la vita' della clinica ...

Neonata abbandonata dalla madre nel parcheggio dell'ospedale Today.it

Una neonata è stata abbandonata fuori dal Pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni per diverse ore.A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, una neonata è stata trovata nei giorni scorsi nel parcheggio dell'ospedale cittadino. Dopo le prime cure prestate dal personale sanitario, la piccola è st ...