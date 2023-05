Servizio di bike sharing Pirelli per i dipendenti del Gruppo TPS

(Di lunedì 29 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – TPS Group ha deciso di incentivare la mobilità green mettendo a disposizione deiuna flotta di e-del“CYCL-e around”. Si tratta di biciclette elettriche di ultima generazione, con 115km di autonomia, che saranno disponibili presso gli uffici di Gallarate, San Benedetto del Tronto e Torino. Facilmente prenotabili tramite un’applicazione dedicata, le biciclette a pedalata assistita potranno essere impiegate per gli spostamenti di lavoro, per il tragitto casa-ufficio, ma anche per il weekend. L’obiettivo è avvicinare tutti e in ogni momento a nuove soluzioni di mobilità, sane, sicure e sostenibili, durante la giornata lavorativa e nel tempo libero. Aiche faranno uso del, assieme alla e-verrà ...

