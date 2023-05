Serie Turca Kuzgun

(Di lunedì 29 maggio 2023) La in italiano significa corvo, è andata in onda sul canale turco star tv dal 13 febbraio 2019 al 16 ottobre 2019. Se ti interessano altreturche dai uno sguardo a Dove guardare leturche in Italiano. Indice Trama Cast Trama La storia di questaha inizio 30 anni fa, quando due poliziotti di nome Rifat e Yusuf vennero tentati con una considerevole somma di denaro per compiere un’attività illecita. Inizialmente, Yusuf rifiutò l’offerta, mentre Rifat decise di accettarla. Dopo l’operazione illegale, Rifat scaricò la colpa su Yusuf, il quale finì in prigione e morì durante la sua detenzione. Yusuf aveva due figli, e il suo primogenito di nomefu abbandonato a causa di tutta la vicenda, conducendo una vita da senzatetto. Ora, nel presente, dopo 20 anni ...

...in grado di proteggere quei valori religiosi a lungo censurati dalla nascita della Repubblica... di aver dotato il paese di numerose infrastrutture moderne e di aver approvato unadi ...... mostrando come le elezioni siano state molto sentite dalla popolazione. L'opposizione ha ...la prima volta dalla sua salita al potere nel 2003 un'opposizione coesa in grado di mettere in...... l'interesse concreto nell'avere la Turchia come elemento di sostegno per unadi politiche ...punterà a confermare un ruolo o a potenziarlo Le idee iniziali di una certa influenza pan...

La ragazza e l’ufficiale: Su Canale 5 una nuova serie tv turca tratta da una storia vera The Wom

Il presidente turco, fresco di rielezione con il 52% dei voti, ha compreso da tempo l’utilità della grande narrativa popolare per fare propaganda interna, ...Il futuro di Vincenzo Montella da allenatore potrebbe essere nuovamente in Serie A dopo l'esperienza importante vissuta in Turchia con l'Adana Demirspor ...