Serie B | il Cagliari si affida alla Unipol Domus | il Parma a Vazquez El Mudo in gol a 4 | 50

(Di lunedì 29 maggio 2023) La corsa verso laA sta entrando nella fase decisiva con quattro squadre a giocarsi il terzo e ultimo posto per affiancare Frosinone e...

B -B, Sarà Parma -la seconda semifinale dei playoff diB: all'Unipol Domus, i sardi battono 2 - 1 il Venezia. Protagonista Lapadula con una doppietta tra il 14 e il 18 , ...Giornata di vigilia in casa Parma. Il mister Fabio Pecchia presenta- Parma, la semifinale d'andata dei playoff diB. Ecco le dichiarazioni raccolte per SportParma dal nostro giornalista Lorenzo Fava, presente a Collecchio CONSOLAZIONE PLAYOFF "...Claudio Ranieri sta lottando per riportare ilinA, Schmeichel invecchia a Nizza, mentre Huth , Drinkwater e Morgan hanno smesso. Leggi Anche Roland Garros, tennista ucraina fischiata ...

Il Cagliari vola in semifinale, Lapadula travolge il Venezia e Ranieri sorride La Gazzetta dello Sport

L'undici di Fabio Pecchia sfiderà la squadra di Claudio Ranieri per la prima semifinale dei playoff della serie B ...