(Di lunedì 29 maggio 2023) Sequestri ai danni di trereggini operanti prevalentemente nel settore del commercio dei prodotti petroliferi sono stati eseguiti stamane in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria e Germania. Sono stati confiscatiper 80diche includono 20 compendi aziendali, 60 immobili, 86 autoveicoli e un milione diin contanti. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con il supporto dello Scico e coordinati dalla Dda reggina. Il sequestro fa seguito all’operazione Petrolmafie Spa dell’aprile 2021 nella quale i tre furono arrestati. L’operazione Petrolmafie Spa, in cui erano confluite le risultanze delle indagini coordinate dalle Dda di Roma, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro, aveva ...

REGGIO CALABRIA, 29 MAGper 80 milioni di euro sono statidai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con il supporto operativo dello Scico e coordinati dalla Dda reggina. Il provvedimento ha ...1' DI LETTURA REGGIO CALABRIA "per 80 milioni di euro sono statidai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con il supporto operativo dello Scico e coordinati dalla Dda reggina. Il provvedimento di ...... Calabria e Germania " ad un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale che dispone l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di- ...

Sequestrati beni per 80 milioni di euro a tre imprenditori calabresi accusati di truffe con il petrolio Il Fatto Quotidiano

Sequestri ai danni di tre imprenditori reggini operanti prevalentemente nel settore del commercio dei prodotti petroliferi sono stati eseguiti stamane in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Emil ...Operazione in corso di esecuzione in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria e Germania, sotto il coordinamento del procuratore Bombardieri ...