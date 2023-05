Seimila euro alla lobbista Zizza per parlare con Urso Dal licenziamento per spese pazze alle chiavi del potere

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 29 maggio 2023) La trasmissione Report di Rai Tre questa sera affronterà il caso della zarina vicina al ministro: si tratta dellaCarmen. L’ex capo delle autostrade milanesi - si legge sul Fatto Quotidiano - era finita nei guai per lee licenziata. Ora è di casa al ministero Made in Italy e consulente Stm, una partecipata del Mef. Di lei non c’è traccia alcuna nel registro dei lobbisti, che sarebbe il minimo sindacale per poter anche solo avvicinarsi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Eppure, regnante Adolfo, a via Veneto è di casa. Ha partecipato da protagonista al ministero sul dossier Tim, advisor insieme all'amministratore delegato di Rothschild Italia Alessandro Daffina. Ma la sua presenza in via Veneto racconta molto di più:...