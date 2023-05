“Se ne va un pezzo di storia” Addio alla grande attrice e simbolo del cinema italiano

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023)in lutto per la scomparsa dell’e affascinante soubrette della rivista dell’immediato secondo dopoguerra, leggiadra e spiritosa “sp” di Totò e di altri grandi comici del, come Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo Dapporto. È morta domenica 28 maggio all’età di 93 anni a Palau, in provincia di Sassari, dove si era trasferita oltre 40 anni fa. L’annuncio della scomparsa è stato dato su Facebook da don Paolo Pala, parroco di Palau. Come detto, l’si era trasferita in Sardegna da più di 40 anni. Nata a Sanremo, in provincia di Imperia, il 22 novembre 1929, Luisita Isa Barzizza era figlia del compositore e direttore d’orchestra Pippo Barzizza e Tatina Salesi. Esordì giovanissima a teatro, prima con la compagnia di Ruggero Ruggeri e ...