“Se guadagnate 1 300 euro è colpa vostra” | le parole offensive di Elisa Esposito | ‘prof di corsivo’

(Di lunedì 29 maggio 2023), 19 anni, conosciuta per aver conquistato migliaia di follower su TikTok grazie alle sue ‘lezioni di, è stata sommersa dalle critiche dopo aver risposto sui social ad alcuni messaggi in cui veniva criticata per i suoi video: “Ma vai a lavorare”, hanno commentato alcuni utenti sul suo profilo. “Se voi, con uno stipendio normale, sui 1.300 € al mese, è, non mia, con tutto il rispetto per quelli che guadagnano quei soldi”, ha esordito in maniera piuttosto offensiva la giovane tiktoker che, tra le storie pubblicate su Instagram (ormai non più visibili) nella giornata di ieri, 28 maggio 2023, ha espresso il suo giudizio nei confronti di chi l’aveva criticata per il suo lavoro. Io in primis sono nata e cresciuta con genitori che hanno un lavoro ...

Dietro a questi commenti ci vedo tanta cattiveria e invidia', dichiara la Esposito all'inzio del video che sottolinea ' se voi guadagante 1.euro al mese la colpa non è mia, ma vostra '. 'Io in ...... avrebbe risposto accusando di invidia chi la critica, per poi concludere: " Se voicon uno stipendio normale sui 1.euro al mese la colpa è vostra , non mia ", incolpando i ragazzi di ...Elisa Esposito su Tiktok: 'Se voiuno stipendio di 1.euro al mese la colpa è vostra' Fedez, Rocco Siffredi attacca: 'Sinistroide arricchito, ho detto no a Muschio Selvaggio perché non ...

Elisa Esposito su TikTok: «Se voi guadagnate uno stipendio di 1.300 euro al mese la colpa è vostra» Corriere della Sera

La maestra del corsivo si sfoga su Tik Tok contro chi le augura il fallimento. La rete si divide. Migliaia i commenti negativi ...Non c'è nulla anti-social come i social. Non trattasi di semplice gioco di parole o provocazione ma è la tassa che ogni giorno si deve pagare all'ultimo degli o delle influencer, gente che manda in ci ...