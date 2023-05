Se ChatGpt è in grado di “leggere” la mente La svolta texana

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 maggio 2023) Paradossal, e al contrario di quanto ha pensato la maggior parte dei ricercatori per anni, l’intelligenza artificiale sta aiutando a decifrare quella biologica. L’ultima prova arriva dall’Università del Texas di Austin, dove i ricercatori hanno addestrato un modello linguistico (non dissimile da quello alla base di) a decifrare il succo di una gamma limitata di frasi – “lette” dalle immagini di una risonanza magnetica del cervello umano. In altre parole, direttadal pensiero. Gli autori dello studio, pubblicato a inizio maggio sull’autorevole rivista Nature Neurosciences, hanno chiesto a dei volontari di ascoltare dei podcast per diverse ore, oppure di ricordarne dei passaggi, mentre eseguivano una serie di risonanze magnetiche. Dopodiché hanno utilizzato i dati delle immagini cerebrali per ricostruire il contenuto di ...