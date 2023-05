Scuola San Giovanni Bosco di Saronno | durante l’estate il via al lifting

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 29 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il cantiere per laSanin via Albertario aha visto un investimento di 110 mila euro che prevede lavori sia per laelementare – come la sistemazione della palestra (con il cambio degli arredi che ormai non si usano più, dei serramenti e della pavimentazione) – sia la creazione ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.