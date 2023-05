Scrocchiarelle croccanti senza lievitazione | in padella | pronte in un attimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 29 maggio 2023) Leinsonofocaccette fritte, perfette da offrire come aperitivo, accompagnate da salumi e formaggi, verdure grigliate o sott’olio. Deliziose e gustose, si preparano in 10 minuti e non prevedonoalcuna. Una volta cucinate si mantengono friabili per ore: potete realizzarle con largo anticipo rispetto all’arrivo dei vostri ospiti, in modo da non dover restare ai fornelli in loro pre. Piaceranno a grandi e piccini per quel loro gusto sfizioso che ben si sposa con gli affettati, delizierete anche i palati più esigenti e raffinati. Offritele per un aperitivo con gli amici di sempre, ne resteranno piacevolmente stupiti! Curiose di scoprire questa ricetta originale? Iniziamo!in ...