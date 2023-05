Scontro con tre morti nel foggiano | arrestato conducente auto

... darà appuntamento a Sheila , per mettere le cose in chiarolei . Si incontreranno a Il ... Lotra le due sarà ancora più duro del precedente . Duro e violento tanto da finire nel sangue . ...E' stato arrestato il conducente della Dacia Duster coinvolta nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la statale 90 alle porte di Troia, nel foggiano, in cui hanno perso la vita ...Sono in corso le indagini per risalire all'identità dei ladri, anchel'aiuto delle telecamere ... ma la guardia giurata dà l'allarmetra auto e moto a Porcia, un ferito trasportato in volo ...

Incidente con la moto sul lungolago di Desenzano: morto un ragazzo di 19 anni Fanpage.it

Imperdibili! Dal 29 al 31 maggio, Alien e Aliens escono al cinema, per le Alien Nights: scopri tutto sull'evento e i due capolavori su Style.E' stato arrestato il conducente della Dacia Duster coinvolta nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la statale 90 alle porte di Troia, nel foggiano, in cui hanno perso la vita ...