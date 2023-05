Scialpi | chi è il fidanzato Leo | età | lavoro | oggi | vita privata | foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre a Laura Freddi che si racconterà a cuore aperto, anche, che senza filtri parlerà della sua carriera, dei momenti difficili che ha attraversato e dell’amore per il compagno Leo. View this post on Instagram A post shared by Giovanni(@shalpy) La storia d’amore trae Leo Si chiama Leo il nuovo compagno di, il noto cantautore che dopo la fine del matrimonio con Roberto Blasi ha ritrovato finalmente la serenità. Leo è un dirigente di banca, ha 61 anni e pare abbia un matrimonio con una donna alle ...