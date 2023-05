(Di lunedì 29 maggio 2023) In un colloquio telefonico il cancelliere tedesco Olafhato ail presidente turco appena rieletto Recep Tayyipcon l'obiettivo di ridare "" alla cooperazione ...

... entrambi Paesi Nato, vogliono "affrontare la cooperazione tra i due governi con nuovo slancio" e "concordare sulle priorità comuni a uno stadio precoce", ha dichiarato il portavoce diin un ...Macronalla cautela. Mentre il cancelliereavverte: " Gli F - 16 sono un messaggio a Putin, non può prevalere". La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere La caduta di Bakhmut - L'...Al fine di contribuire all'acquisto di beni di prima necessitàa partecipare alla .

Scholz invita Erdogan a Berlino 'per un nuovo slancio' - Europa Agenzia ANSA

In un colloquio telefonico il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato a Berlino il presidente turco appena rieletto Recep Tayyip Erdogan con l'obiettivo di ridare "nuovo slancio" alla cooperazione ...Foto di gruppo per i leader del G7 insieme ai rappresentanti di altri Paesi e organizzazioni invitati al vertice di Hiroshima, in Giappone. Sono 23 gli ...