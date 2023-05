Schlein PD | Non si vince da soli | serve costruire un campo credibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2023 “È una sconfitta netta, sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento delle destre è ancora forte. Ringraziamo tutti i nostri candidati. Sapevamo sarebbe stata difficile, non si cambia in due mesi e non passa mai da singole persone, per cui ci vorrà più tempo per riun centrosinistra nuovo ente. Andata male nei capoluoghi, meglio nei comuni medi. Il Pd primo partito di lista non è consolazione. Perché danonun. Perché la destra quanto si tratta di andare al voto si presenta unita”, le parole di Elly, segretaria del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev