Ma anche chi è più vicino alla segretariache "il fatto che lei in queste settimane sia ... L'effettonon c'è stato anche perché la segretaria governa il Pd in solitaria. Per questo ora, ......la leader pd non senza delusione E il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista "non è una consolazione" per Elly. "È evidente che da soli non si vince " spiega la ......la leader pd non senza delusione E il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista "non è una consolazione" per Elly. "È evidente che da soli non si vince " spiega la ...

Schlein ammette la «sconfitta netta». Per il suo Pd il nodo del voto moderato Il Sole 24 ORE

La leader del Partito democratico Elly Schlein ammette la sconfitta dopo l'esito del voto delle Amministrative. “È una sconfitta netta. Sono Amministrative ...(LaPresse) La leader del Partito democratico Elly Schlein ammette la sconfitta dopo l'esito del voto ai ballottaggi delle Amministrative. «È una sconfitta netta. Sono Amministrative che dimostrano che ...