Schianto mortale nel foggiano | il sindaco di Ariano Irpino | Franza | ”Non vi dimenticheremo”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa comunità diè sconvolta dalla scomparsa di tre giovani: Pamela, Emilio ed Emanuele. Attraverso un post su Facebook il, Enricoli ricorda con parole di commozione. “Ci vediamo al bar da Emilio”, un invito, un luogo d’incontro dove ti imbattevi nella vitalità operosa di Pamela e nella gentilezza e nella simpatia di Emilio. Emanuele, compagno inseparabile, nonmai i tuoi occhi buoni e i tuoi modi gentili. Pamela, Emilio, Emanuele, a questi tre giovani volti va il pensiero commosso di un’intera comunità. Un abbraccio alla famiglie, agli amici più cari, a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Una pagina nera per la nostra Città, non vi”. In segno di lutto, rinviato il Consiglio Comunmale in ...