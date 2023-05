Scampato pericolo. Così gli Usa evitano il baratro sul debito

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 maggio 2023) No, gli Stati Uniti non falliranno. C’è mancato poco che la prima economia mondiale trascinasse nell’abisso i mercati globali, mancando clamorosamente un accordo politico sull’innalzamento del tetto alfederale. E invece no, alla fine l’intesa è arrivata e gli investitori, i risparmiatori, le banche, insomma la finanza, possono tirare un sospiro di sollievo. Le parole suonate come musica nelle orecchie sono giunte direttamente da chi si è prodigato per favorire la convergenza tra Repubblicani e Democratici. Ovvero il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Io e lo Speaker (della Camera, ndr) Kevin McCarthy abbiamo raggiunto un accordo sul tetto del”, ha annunciato trionfalmente nella notte Biden, sottolineando che si tratta di “un compromesso e quindi non tutti otterranno quello che volevano”. Il presidente ha tuttavia rimarcato il ...