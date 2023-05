Scamacca possibile rinforzo per l’attacco bianconero | le ultime

(Di lunedì 29 maggio 2023), in questa stagione, ha avuto diversi problemi; il mercato potrebbe risolverli e, in questo senso, occhio a(LaPresse)Una stagione decisamente negativa quella vissuta dalla Juventus; tra i tanti problemi avuti dai bianconeri non possiamo non citare quello relativo al reparto offensivo. Difficoltà che, molto probabilmente, in pochi pensavo di trovarsi di fronte.dei bianconeri, solo a livello di punte centrali, vanta tre nomi di buonissimo livello; parliamo, infatti, di Vlahovic, Milik e Kean. Tutti, in momenti diversi della stagione, hanno avuto i loro problemi; l’ex attaccante, complice un sistema di gioco non completamente adatto alle sue caratteristiche, non è riuscito a mostrare tutte le sue qualità. Milik è stato fermato da un problema fisico nella ...

Una stagione deludente sta per volgere al termine, nel frattempo la Juventus si proietta verso il calciomercato estivo. Saranno indubbiamente necessari ...Sono previsti molti cambiamenti in attacco per la Juve nella prossima sessione di mercato, e l'idea Scamacca inizia a prendere quota.