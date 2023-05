Scalo merci a Ponte Valentino e Piattaforma Logistica Ufita | Mastella e Barone | “Si finanzino subito”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Il Consiglio provinciale aperto di questa mattina ad Avellino è un altro importante segnale di compattezza delle aree interne della Campania e un chiaro monito a governo regionale e nazionale affinché, senza ulteriori indugi, lodie la”. A dirlo, a margine dell’incontro di Avellino, il sindaco di Benevento Clementee il presidente dell’Asi sannita Luigi. “Il nostro obiettivo è realizzare, così come definito nell’incontro di quindici giorni fa a Benevento che ha dato il via a ragionamenti condivisi Irpinia-Sannio, il sistema Plus, la...