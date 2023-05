Scafati | vince Pasquale Aliberti | sarà sindaco per la terza volta

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl secondo turno di votazione che è stato necessario nella città diper eleggere il nuovo primo cittadino ha decretato, nel pomeriggio di oggi, la vittoria dell’exche si riconferma la guida del Comune per il suo terzo mandato. Una percentuale intorno al 53% per il candidato che ha battuto Corrado Scarlato. “Sarò “” per tutti: per il popolo scafatese e anche per i miei più acerrimi avversari. Voglio un sindacato condiviso con gli uomini e le donne che cercano la rinascita di questo Paese, nella consapevolezza che noi abbiamo la responsabilità del governo della Città e che gli altri devono essere messi tutti nella condizione di poter partecipare ad un sogno che ci appartiene. Quel sogno che va oltre l’invidia, l’odio, la violenza, ...