Sassuolo | Carnevali | “Valuteremo le richieste per Frattesi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il direttore generale del, Giovanni Carnvali, ha parlato nel corso della cerimonia del premio MCL “Inside the Sport” organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, con il patrocinio e supporto USSI, in svolgimento questo pomeriggio al Museo del calcio di Coverciano. Ecco le sue parole: “è uno dei giocatori più promettenti,per lui ce ne sono, le. Il calciomercato ormai è quotidiano ma non siamo ancora entrati nel momento clou, vediamo un po’ cosa succederà, stiamo alla finestra”. E ancora: “Berardi è un giocatore che ha avuto nell’arco di questi anni più opportunità e non nascondo che ancora la scorsa stagione c’è stata un’offerta importante per lui. Un’offerta decisivamente superiore rispetto a quella che ha fatto l’amico Joe Barone e che non ho neanche preso in considerazione. ...