Il ministero della Giustizia ha sancito l'iscrizione di Greenpeace nella lista delle organizzazioni "indesiderabili" in, vietandone l'attività nel Paese, su richiesta della Procura generale. Lo riferiscono le agenzie russe. Nell'avanzare la sua richiesta, la Procura l'aveva motivata tra l'altro citando tentativi ...... la cui cattiva condotta è statadal G7 appena conclusosi a Hiroshima. Cosa hanno ... per esempio sul gas, con la rottura dei rapporti con lapossa diventare la norma in un mondo ...Quell'unionea Brest in fondo rappresentò il primo trattato di associazione dell'Ucraina ... e nemmeno troppo indiretto, cioè per interposta Ucraina, tra Stati Uniti e. In questa cornice,...

Sancita in Russia la messa al bando di Greenpeace - Mondo Agenzia ANSA

Il ministero della Giustizia ha sancito l'iscrizione di Greenpeace nella lista delle organizzazioni "indesiderabili" in Russia, vietandone l'attività nel Paese, su richiesta della Procura generale. Lo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...