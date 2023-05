Sanchez travolto dal centrodestra | dimissioni | poi annuncia il voto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il presidente del governo spagnolo, Pedro, si è assunto "in prima persona" la responsabilità dei risultati negativi del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) alle elezioni amministrative di ieri. In un discorso in televisione,hato di aver comunicato al capo dello Stato, il re Filippo VI, la sua decisione di "sciogliere il Parlamento e procedere alla convocazione di elezioni generali per domenica 23 luglio". Del resto ildi ieri che è stato un'ecatombe ilin Spagna, per il Psoe, il Partito socialista d, che ha perso praticamente tutti i posti che contano nelle elezioni amministrative, come la Comunità Valenciana, l'Extremadura e Siviglia, ed è riuscito a mettere a segno un risultato molto buono solo nella Castilla-La Mancha, dove Emiliano ...