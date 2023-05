Samsung Galaxy S23 FE | questo benchmark è davvero suo?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023) Un misterioso dispositivoinedito sta ora facendo il giro della cosiddetta blogosfera dopo essere comparso neldi machine learning (ML) di Geekbench. Ciò che ha fatto impazzire tutti per questa voce di Geekbench è che il dispositivo in fase di test sembra essere alimentato dal chipset Exynos 2300. Si ritiene che l’Exynos 2300 sia stato cancellato, quindi vederlo in azione sembra insolito. Alcuni ipotizzano che il misterioso dispositivo (SM-S919O) potrebbe essere il prossimoS23 FE. Come riportato da “SamMobile“, per prima cosa,sembra essere il momento perfetto per ricordare che, anche se la maggior parte delle voci di Geekbench sono legittime, ilnon è infallibile. Prima esistevano voci difalse, poiché è ...