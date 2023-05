Sampdoria | «Abbiamo un accordo preliminare» Ma Ferrero nega

Nella tarda serata di venerdì 26 maggio era stato sottoscritto l'accordo preliminare per la finalizzazione di un aumento di capitale nellaSpa : 'L'accordo chedefinito con il Cda ..."L'accordo chedefinito con il C.d. A. della" spiegano i potenziali acquirenti - prevede una esclusiva ed è stato raggiunto anche grazie alla stretta collaborazione con diversi ...'L'accordo chedefinito con il C.d. A. dellaprevede una esclusiva ed è stato raggiunto anche grazie alla stretta collaborazione con diversi azionisti di minoranza. Questo a ...

Sampdoria, i tifosi storici: “L’abbiamo vista nascere e ora speriamo nella rinascita” Il Secolo XIX

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Wladimiro Falcone, portiere del Lecce in prestito dalla Sampdoria, ha elogiato Fabio Quagliarella attraverso i social: il messaggio Wladimiro Falcone, portiere del Lecce in prestito dalla Sampdoria, h ...